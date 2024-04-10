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В Швейцарии потребовали выхода страны из Совета Европы из-за решения ЕСПЧ

Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

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Global Look Press

Швейцарская народная партия (ШНП), являющаяся самой крупной политической силой страны, считает, что Швейцария из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) должна выйти из Совета Европы. Об этом сообщает ТАСС.

ЕСПЧ ранее вынес судебное постановление, согласно которому усилия официального Берна в сфере борьбы с изменением климата были признаны недостаточными, так как швейцарские власти не сумели разработать надлежащие меры для решения климатической проблемы. Кроме того, ЕСПЧ обвинил Швейцарию в несоблюдении некоторых целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Правоконсервативная ШНП, которая имеет крупнейшую фракцию в парламенте страны, назвала решением ЕСПЧ «скандальным». Она обвинила суд в предвзятости, объявила его вердикт вмешательством во внутренние дела страны и призвала к выходу Швейцарии из Совета Европы.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригрозил выходом страны из Европейской конвенции по правам человека.

Ранее Алиев рассказал при каком условии Баку пересмотрит участие в Совете Европы.

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