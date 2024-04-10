В Белом доме признали, что Китай не оказывает прямой военной помощи РФ

Власти США признали, что Китай не оказывает России прямой военной помощи, которую можно было бы использовать в специальной военной операции. Об этом со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сообщает РИА Новости.

На брифинге для журналистов Салливан заявил, что США «не видят каких-либо свидетельств» оказания Китаем военной помощи России, однако Белый дом обеспокоен вкладом Китая в работу российской военной промышленности.

9 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном предотвращение поставок вооружений в Россию из-за рубежа. Известно, что в поставках оружия России подозревали КНДР, Иран и Китай.

В тот же день В МИД РФ раскрыли подробности переговоров Лаврова и Си Цзиньпина.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит также признала, что КНР не поставляет России вооружения.