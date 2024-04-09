Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Украина вслед за Российской Федерацией направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо с просьбой провести сессию совета управляющих в связи с ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МАГАТЭ.

Согласно заявлению организации, заседание созывается председателем совета на основании двух отдельных писем, разосланных ему, в хронологическом порядке, Россией и Украиной, с просьбой о проведении сессии.

Мероприятие состоится 11 апреля в 16:00 мск.

9 апреля представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что будет проведено заседание МАГАТЭ по удару по ЗАЭС.

Накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

8 апреля на ЗАЭС также сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.