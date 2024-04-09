Премьеры России и Казахстана обсудили половодье

Премьер-министры Российской Федерации и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов в телефонном разговоре обсудили преодоление последствий половодья в приграничных регионах двух стран. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

В публикации отмечается, что премьеры РФ и Казахстана уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах двух государств.

Мишустин и Бектенов договорились усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера, говорится в сообщении.

До этого Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

В состав комиссии вошли главы Минздрава, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и других ведомств.

8 апреля в МЧС заявили о беспрецедентном уровне половодья на Урале и в Поволжье. По последним данным, более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены в 39 регионах страны.

Ранее в МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России.