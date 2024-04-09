В ЕС назвали срок введения нового пакета антироссийских санкций

Евросоюз работает над 14-м пакетом антироссийских санкций. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, сообщает РИА Новости.

«Мы начали подготовку 14-го пакета санкций», — сказал он.

По словам политика, он должен быть согласован текущей весной. В новый пакет рестрикций будет включен «большой список ограничений с сильным уклоном на борьбу против обхода санкций — в морском секторе». Например, Россия «продолжает пытаться нарушать ценовой потолок» на экспорт собственной нефти, заявил Домбровскис.

Он также отметил, что «доступное пространство» для принятия новых антироссийских санкций «становится все более ограниченным», дискуссии между странами — членами Европейского союза «становятся все более трудными».

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против РФ. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

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