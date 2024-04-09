В Пентагоне высказались о будущем Украины в НАТО

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина стала членом НАТО, однако в данный момент это невозможно. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин, пишет ТАСС.

«Однако опять-таки: цель альянса заключается в том, чтобы включить Украину в альянс в какой-то момент в будущем», — сказал он.

Выступая 2 апреля на пресс-конференции, госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Украина со временем войдет в НАТО, вопрос упирается лишь в подготовку ясной дорожной карты.

Незадолго до этого Блинкен высказался об обороноспособности Украины. Он подчеркнул, что компании из Великобритании помогают Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию.

До этого по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева Блинкен заявил, что Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности. По его словам, нынешние действия Запада позволяют рассчитывать на то, что в ближайшем будущем Украина сможет очень «крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах».

Ранее в США рассказали о лжи Блинкена относительно членства Украины в НАТО.