Блинкен и Кемерон обсудили предполагаемые поставки оружия РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном предотвращение поставок вооружений в Россию из-за рубежа. C соответствующим заявлением дипломаты выступили на совместной пресс-конференции.

«Мы говорили об усилиях по предотвращению передачи оружия и материалов в Россию для использования на Украине», — заявил Блинкен.

В поставках оружия России обвиняют КНДР, Иран и Китай. Подчеркивается, что эти поставки вызывают особую озабоченность не только США, но и Великобритании.

Еще одной темой для обсуждения стала возможность предоставления Украине дополнительных боеприпасов, артиллерии и ПВО.

До этого постпред США в НАТО Джулианна Смит пообещала Украине конкретный результат от саммита НАТО.

11 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бездоказательными» обвинения Запада в том, что Россия якобы осуществляет военно-техническое сотрудничество с КНДР.

Ранее политолог объяснил, почему России выгодно сотрудничество с КНДР.