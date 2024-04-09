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Глава Гагаузии заявила, что Россия пообещала поддержать автономию

Глава Гагаузии Гуцул: Россия заверила, что всегда будет поддерживать автономию

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать этот регион.

«К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он дает нам возможность и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать», — сказала она.

По словам Гуцул, Россия поддержит Гагаузию в экономическом и социальном плане, как бы власти Молдавии «ни шли против» автономии.

Она также отметила, что была очень рада встрече с российским президентом. Политик выразила надежду, что эта встреча была не последней.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. В марте она уже приезжала в Россию для встречи с Путиным.

На прошлой неделе Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией.

Ранее в Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию.

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