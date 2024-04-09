Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Британии оценили ход переговоров с США по передаче Украине активов РФ

Кэмерон: Британия и США достигли прогресса в вопросе передачи Украине активов РФ

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Лондон и Вашингтон добились прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает ТАСС.

Во вторник, 9 апреля, глава внешнеполитического ведомства королевства принял участие в совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Мероприятие состоялось в Вашингтоне.

«Мы знаем, что им (Украине — «Газета.Ru») нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе», — сказал Кэмерон.

Он добавил, что стороны планируют представить свои предложения по этому поводу на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7). Последний запланирован на июнь текущего года.

5 апреля заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что власти страны рассчитывают получить до €8 млрд от замороженных активов РФ. Речь идет о средствах, которые Киев должен получить от Европейского союза (ЕС) в 2024 году.

Ранее в МВФ прокомментировали конфискацию российских активов западными государствами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами