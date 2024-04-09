В МИД Британии оценили ход переговоров с США по передаче Украине активов РФ

Лондон и Вашингтон добились прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает ТАСС.

Во вторник, 9 апреля, глава внешнеполитического ведомства королевства принял участие в совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Мероприятие состоялось в Вашингтоне.

«Мы знаем, что им (Украине — «Газета.Ru») нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе», — сказал Кэмерон.

Он добавил, что стороны планируют представить свои предложения по этому поводу на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7). Последний запланирован на июнь текущего года.

5 апреля заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что власти страны рассчитывают получить до €8 млрд от замороженных активов РФ. Речь идет о средствах, которые Киев должен получить от Европейского союза (ЕС) в 2024 году.

Ранее в МВФ прокомментировали конфискацию российских активов западными государствами.