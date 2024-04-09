В Швейцарии сообщили о рисках отказа от нейтралитета

Швейцария может отказаться от своего нейтралитета в случае нападения со стороны третьих стран. С таким заявлением выступила президент и глава министерства обороны страны Виола Амхерд, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если на Швейцарию последует нападение, ситуация изменится, а нейтралитет будет утрачен», — заявила глава государства.

По мнению Амхерд, Швейцария может объединиться с другой нейтральной европейской страной — Австрией — в целях совместной организации обороны в системе противовоздушной обороны (ПВО) «Европейский небесный щит».

При этом президент отметила, что руководство Швейцарии на данный момент исходит из маловероятности такого сценария и надеется, что до такого не дойдет.

В начале марта Федеральный совет Швейцарии сообщил о присоединении к санкциям Евросоюза против России в рамках 13-го пакета рестрикций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников.

Ранее президент Швейцарии прокомментировала участие России, Китая и Индии в саммите по Украине.