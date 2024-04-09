Сотрудница немецкой редакции RT получила временное убежище в России

Журналистка немецкой редакции RT Дагмар Хенн, одна из авторов книги «Честный Донбасс», получила временное убежище в России, она опасалась за свою жизнь в Германии. Об этом сообщает RT.

Хенн критиковала официальную версию ФРГ о событиях спецоперации. До этого ее обвиняли в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в Россию из-за травли за освещение СВО.

Незадолго до этого сообщалось, что Россия не нашла оснований для предоставления временного убежища журналистке Кобре Хассани, покинувший родной Афганистан после прихода к власти талибов (организация запрещена в России).

Защитники Хассани подавали прошение об убежище для нее еще в октябре 2022 года. В том же году журналистка вместе со своими соотечественниками была задержана сотрудниками ФСБ. Иностранцы ехали в Большой порт, чтобы морем попасть на территорию Евросоюза.

Ранее две британки получили временное убежище в России.