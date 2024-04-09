В центре Тбилиси проходит акция против закона об иноагентах

Жители Грузии проводят шествие по проспекту Руставели в центре Тбилиси, акция направлена против принятия закона об иноагентах. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

В публикации отмечается, что акция проходит на фоне обсуждения законопроекта на юридическом комитете в парламенте Грузии, который накануне официально зарегистрировала правящая партия «Грузинская мечта».

Акция проходит в 35 годовщину трагедии 9 апреля 1989 года, когда граждане собрались с акцией у дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси, выступая за выход республики из Советского Союза. На место митинга были отправлены внутренние войска МВД СССР и Советская армия, жертвами событий того дня стали 21 человек, пострадали 290 граждан.

10 марта 2023 года парламент Грузии большинством голосов проголосовал против закона об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отзыв законопроектов об иноагентах победой общества.

Ранее депутат Грузии Субари назвал президента Зурабишвили иностранным агентом.