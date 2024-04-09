Лукашенко раскритиковал ВПК Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ВПК страны за бездеятельность и канцлелярщину. Его слова приводит БелТА.

«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками. Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее», — заявил глава государства.

До этого посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил о необходимости наказать бизнес за спад экспорта в РФ.

Дипломат рассказал, что с каждым представителем компаний, допустивших снижение экспорта в РФ, «обсудили (подробно и с цифрами на руках) причины снижения экспортных поставок и направления исправления ситуации». Этому было посвящено заседание Межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию.

Кроме того, Крутой указал на необходимость существенной активизации работы по участию в программе догазификации российских регионов.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.