Зеленский посетил Харьков и оценил ситуацию в городе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Харьков, где сейчас тяжелая ситуация с электроснабжением. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в рамках визита ему доложили о физической защите энергообъектов, процессе восстановления сетей. Зеленский отметил, что в текущий момент создаются необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества в городе.

Президент Украины подчеркнул, что чиновники работают над помощью Харькову и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы.

До этого Зеленский посетил Харьковскую область и оценил ход строительства фортификационных сооружений.

6 апреля руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют около 34 населенных пунктов на территории региона. По его словам, сейчас назвать их точное количество не получится — многие взятые населенные пункты находятся в так называемой «серой зоне», и в них практически нет мирных жителей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.