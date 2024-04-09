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Израиль впервые применил в бою морской аналог «Железного купола»

Израиль подтвердил первый боевой перехват морской версии «Железного купола»

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Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила первый боевой перехват БПЛА, используя морскую версию противовоздушной обороны «Железный купол». Система C-Dome была применена над Красным морем вблизи города Эйлат, пишет The Israel Times.

В материале отмечается, что БПЛА оказался в воздушном пространстве Израиля в ночь на 9 апреля, после чего был сбит военно-морскими силами при помощи комплекса C-Dome.

Он состоит из установки вертикального пуска на десять противоракет и боеприпасов Tamir. C-Dome использует стандартную радиолокационную станцию корабля, говорится в тексте.

До этого сообщалось, что палата представителей США рассмотрит выделение пакета помощи Израилю на сумму $17,6 млрд.

Текст законопроекта был опубликован республиканцем из палаты представителей Кеном Кэлвертом. Предполагается, что из $17,6 млрд помощи $4 млрд будет выделено на поддержку системы ПВО Израиля «Железный купол», $1,2 млрд — на разработку системы устранения ракет малой дальности «Железный луч». Отдельно программа выделяет $3,3 млрд на поддержку операций США в регионе, которые станут ответом на нападение ХАМАС на Израиль.

Ранее Европе предложили подумать над установкой системы ПВО, подобной израильской.

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