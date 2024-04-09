Украина разорвала очередное соглашение с Белоруссией

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин прекратил действия двух межправительственных соглашение с Белоруссией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, действия межрегионального и приграничного сотрудничества с Минском были прекращены в связи с коренными изменениями обстоятельств.

До этого Мельничук сообщил, что Украина вышла из соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел Союза независимых государств (СНГ) в сфере борьбы с преступностью.

В начале января Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения о системе документальной шифровальной связи, заключенного в 1996 году в рамках СНГ.

19 декабря на Украине одобрили выход из соглашения СНГ о взимании косвенных налогов. Документ был подписан 25 ноября 1998 года и ратифицирован Верховной радой 20 апреля 2000 года.

7 ноября Украина вышла из соглашения с РФ о борьбе с преступлениями в сфере экономики, заключенного в Москве 12 апреля 1996 года.

Ранее Украина разорвала ряд соглашений с РФ, Сирией, Ираном, Белоруссией и заключенных в рамках СНГ.