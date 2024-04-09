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Зеленского обвинили в игнорировании парламента

Нардеп Геращенко обвинила Зеленского в игнорировании Верховной рады

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила президента Украины в игнорировании Верховной рады. Ее слова приводит издание «Телеграф».

Как отметила Геращенко, глава Украины в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. Она подчеркнула, что Зеленский стал первым главой государства, «который вообще не общается» с парламентом.

«Все президенты парламенты не любят, не только украинские. Парламент — это всегда критика, дискуссии. Но все считаются с парламентом, потому что это срез общества», — сказала депутат.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что после 20 мая, даты, когда истекает срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского, нормативно-правовые акты президента Украины перестанут иметь под собой законную силу.

Он добавил, что с конца мая 2024 года Зеленский станет «нелегитимным самозванцем», который фактически захватил власть в стране.

Ранее более 50 депутатов Рады стали фигурантами уголовных дел.

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