Швейцария не приглашала РФ на первый саммит по Украине

Правительство Швейцарии не направляло РФ официального приглашения на первый мирный саммит по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов, передает РИА Новости.

«Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию», — сказал он.

В то же время Хохлов обратил внимание, что российские власти уже обозначили свою позицию по поводу участия в данном саммите. Даже если Берн направит Москве соответствующее приглашение, она его не примет.

Пресс-секретарь дипломатического представительства пояснил, что РФ считает неприемлемой продвигаемые организаторами мирной конференции идеи. Все из-за желания ее участников «продавить нежизнеспособную формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, которая никак не учитывает интересы российской стороны.

8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники назвало возможную дату проведения первого мирного саммита по Украине в Швейцарии. Ожидается, что мероприятие пройдет 16–17 июня текущего года.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд прокомментировала возможность участия РФ, КНР и Индии в конференции по Украине.