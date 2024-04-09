Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария не приглашала РФ на первый саммит по Украине

Посольство в Швейцарии: РФ не получала приглашения на саммит по Украине

close
100%
Depositphotos

Правительство Швейцарии не направляло РФ официального приглашения на первый мирный саммит по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов, передает РИА Новости.

«Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию», — сказал он.

В то же время Хохлов обратил внимание, что российские власти уже обозначили свою позицию по поводу участия в данном саммите. Даже если Берн направит Москве соответствующее приглашение, она его не примет.

Пресс-секретарь дипломатического представительства пояснил, что РФ считает неприемлемой продвигаемые организаторами мирной конференции идеи. Все из-за желания ее участников «продавить нежизнеспособную формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, которая никак не учитывает интересы российской стороны.

8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники назвало возможную дату проведения первого мирного саммита по Украине в Швейцарии. Ожидается, что мероприятие пройдет 16–17 июня текущего года.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд прокомментировала возможность участия РФ, КНР и Индии в конференции по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами