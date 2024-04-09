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Мишустин озвучил условия вывода экономики России в топ-4 в мире

Мишустин: приток инвестиций поможет вывести экономику РФ в четверку крупнейших

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия может войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году при наличии определенных условий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на сессии «О развитии экономики предложения». Премьера цитирует ТАСС.

«К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям», — сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, для роста экономики РФ нужно обеспечить приток инвестиций, особенно — в проекты, важные для промышленного и технологического суверенитета страны. Помимо этого, необходимо создать более гибкий рынок труда, который мог бы подстраиваться под потребности экономики, повысить производительность труда, обеспечить быстрое развитие инфраструктуры и нарастить экспорт ресурсов, не связанных с энергетикой.

Премьер добавил, что в ближайшее время правительство утвердит необходимые для развития экономики мероприятия.

С начала года экономика России демонстрирует положительную динамику. По оценкам Минэкономразвития, в январе ВВП страны увеличился на 7,7%. В то же время рост промышленности укрепился до 8,5%. Безработица снизилась до рекордно низких 2,8%.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил период форсированного промышленного развития.

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