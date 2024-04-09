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Нетаньяху пообещал полностью ликвидировать ХАМАС

Нетаньяху пообещал полностью ликвидировать батальоны ХАМАС, в том числе в Рафахе

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с новобранцами для службы в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещал полностью ликвидировать батальоны ХАМАС, в том числе в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху.

По его словам, израильская сторона завершает ликвидацию батальонов ХАМАС. Нетаньяху утверждает, что «в мире нет силы, которая нас остановит».

Израильский премьер подчеркнул, что у ЦАХАЛ есть три главные задачи: вернуть похищенных, ликвидировать ХАМАС и сделать так, чтобы Газа не представляла угрозы для Израиля. Четвертой целью он назвал необходимость победы над «осью зла» Ирана, частью которой является ХАМАС.

До этого Нетаньяху заявил, что без освобождения заложников, которых удерживает движение ХАМАС, прекращение огня в секторе Газа не будет достигнуто.

В конце марта Нетаньяху заявил, что власти Израиля утвердили оперативный план для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. По словам политика, израильская сторона постарается решить вопрос эвакуации мирных жителей и доставки гумпомощи в город.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

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