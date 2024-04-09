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В Вене пройдет заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

Дипломат Ульянов заявил, что в Вене пройдет заседание МАГАТЭ по удару по ЗАЭС

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Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что 11 апреля пройдет заседание МАГАТЭ по удару по ЗАЭС. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Экстренная сессия пройдет во второй половине дня.

До этого в МАГАТЭ сообщили, что ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась.

По словам гендиректора, специалисты агентства постоянно присутствуют в Запорожье и предоставляют доклады, в которых объективно рассказывают о происходящем.

Гросси напомнил, что представлял Совету Безопасности ООН пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда речь идет об АЭС. Из них в первую очередь следует, что никто не должен стрелять по АЭС.

Он добавил, что в результате произошедшего могло быть больше последствий. Он добавил, что агентство еще оценивает произошедшее и надеется, что подобного больше не повторится.

8 апреля Гросси заявил, что на ЗАЭС впервые с ноября 2022 года подтверждено три попадания.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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