В Грузии обвинили ЕС в двойных стандартах

Депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа обвинил Европейский союз в двойных стандартах из-за призывов не принимать спорный закон «О прозрачности иностранного влияния», внесенный в парламент правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Заркуа обратил внимание, что в Евросоюзе намерены принять еще более жесткие меры по недопущению непрозрачного иностранного влияния.

«Дефиниция «иностранная сила», внесенная в рассматриваемый ЕС законопроект, точно скопирована нами. Если приемлемо для них, почему неприемлемо для нас?» — задается вопросом депутат.

Он подчеркнул, что законопроект, инициированный «Грузинской мечтой», направлен только на обнародование источников финансирования и их целей.

«Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Для выявления таких организаций министерство юстиции получит полномочия на проведение проверок и контроль в любое время. Отказ от регистрации или предоставления декларации будет влечь за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно $9,5 тыс.).

8 апреля секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе заявил, что глава республики Саломе Зурабишвили наложит вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в случае его принятия парламентом.

Ранее в Германии назвали условие, при котором Грузия лишится шанса на вступление в ЕС.