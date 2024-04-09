Литовский министр, требовавший закрыть русские школы, подал в отставку

Глава литовского министерства образования Гинтаутас Якштас написал заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого Якштаса.

«С просьбой об отставке с поста министра я обратился к главе правительства Ингриде Шимоните», — заявил чиновник, общаясь с журналистами.

Уточняется, что Якштаса в последнее время активно критиковали за введение промежуточной проверки знаний перед экзаменами старшеклассников. Полученные за нее баллы отражались на итоговой оценке в аттестате и допуске к госэкзамену.

Зимой министр попал в скандал, когда выступил за закрытие государственных русских школ. Его подвергли критике в парламенте и минюсте Литвы, а также департаменте национальных меньшинств, после чего он смягчил свою позицию, заявив, что родной язык в школах нацменьшинств можно оставить, но только в качестве отдельного предмета, переведя прочий образовательный процесс на литовский. Позднее вопрос о закрытии русских школ отложили.

Ранее президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения.