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Политолог: США начали готовить Европу к президентству Трампа

Политолог Станкевич: Блинкен начал готовить Европу к победе Тампа на выборах

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен летал во Францию, чтобы начать подготовку европейских стан к победе Дональда Трампа на президентских выборах, считает независимый аналитик Сергей Станкевич. По его мнению, готовится «сдача» Белого дома республиканцам, из-за чего перед этим Вашингтон пытается заранее принять меры и наладить мосты.

«Они — американцы — в пожарном порядке готовят Европу к тому, что на четыре года придется сдать Белый дом республиканцам и лично [Дональду] Трампу», — заявил Станкевич телеканалу «360».

По мнению политолога, пока Трамп будет в лидерах Штатов, ответственность Франции и ее президента Эммануэля Макрона за порядок в Европе значительно увеличится, и именно поэтому туда летал американский госсекретарь. Это актуально на фоне того, что французский лидер давно претендует на первенство в Европе, считает Станкевич.

С сообщениями о том, что на встрече Блинкена и Макрона якобы обсуждалась возможность ввода войск НАТО на Украину, политолог не согласился. Для США это исключено, особенно на фоне завершения предвыборной борьбы и обвинений в сторону действующего президента Джо Байдена в чрезмерной поддержке Киева, подчеркнул аналитик.

Напомним, госсекретарь США прибыл в Париж 2 апреля ради переговоров с Макроном. Основной темой заявлялись вопросы поддержки Украины и «обостряющийся международный кризис».

Ранее сообщалось, что во Франции сломался самолет Блинкена.

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