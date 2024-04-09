Молдова продолжит помогать в перевозке грузов на Украину

Молдавия продолжит оказывать содействие в перевозке грузов на Украину по своей территории. Об этом заявил глава министерства иностранных дел республики Михай Попшой, слова которого передает ТАСС.

В ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок дипломат заявил, что Молдавия продолжит предоставлять «дороги солидарности» для экспорта и импорта на Украину, чтобы поддержать экономическую функциональность соседней страны.

По его словам, Молдавия готова принять у себя иностранные компании, которые участвуют в восстановлении Украины, чтобы облегчить им доступ и дальнейшие инвестиции в соседнюю страну.

2 апреля Михай Попшой заявил, что предпосылки для улучшения отношений Молдавии с Россией отсутствуют, однако это может произойти при одном условии.

Он отметил, что в данный момент отношения Москвы и Кишинева находятся на самой низкой точке за всю постсоветскую историю. Попшой связал это с военными действиями на Украине.

6 апреля глава МИД Молдавии заявил, что сведения о якобы возможном вводе войск НАТО на территорию страны являются спекуляциями.

Ранее Молдавии рассказали, какие санкции ввели против России.