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В МИД РФ раскрыли подробности переговоров Лаврова и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин на встрече с Лавровым выразил готовность к развитию партнерства с РФ

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Pedro Nunes/Reuters

Лидер КНР Си Цзиньпин выразил готовность развивать двусторонние отношения Китая и России в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Подробности переговоров представителей стран раскрыл МИД России.

В ведомстве рассказали, что в ходе переговоров председатель республики дал высокую оценку российско-китайским отношениям, которые продолжают развиваться в условиях сложной международной обстановки. Си Цзиньпин также приветствовал визит Лаврова как этап подготовки будущей поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Кроме того, глава КНР принес соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил, что Китай поддерживает Россию в ее борьбе с терроризмом.

Лавров находился в КНР 8-9 апреля. Он встретился с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать Путину искренние слова приветствия.

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина с Си Цзиньпином находится на стадии планирования.

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