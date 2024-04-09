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В Кремле рассказали, будет ли Путин встречаться с главой Гагаузской автономии Молдавии

Песков: Путин не планирует встречаться с Гуцул во время ее визита в Москву

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не будет встречаться с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая сейчас находится с рабочим визитом в Москве. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, с Владимиром Путиным встречи не планируется», — сказал он.

Накануне Евгения Гуцул заявила, что в ходе мартовской встречи с президентом Владимиром Путиным попросила дисконт на газ и льготные пошлины для региональных аграриев. Она сообщила, что в рамках переговоров с ее стороны было озвучено несколько просьб.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Сообщалось, что власти автономии смогли договориться о запуске российских карт «Мир» в регионе.

Месяцем ранее Гуцул уже наносила визит в Россию для встречи с российским лидером.

Ранее в Совете Федерации России заявили о возможной помощи Гагаузии.

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