Песков прокомментировал приостановку участия Турции в ДОВСЕ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор об обязательных вооруженных силах в Европе потерял жизнеспособность из-за отсутствия диалога. Заявление пресс-секретаря президента РФ стало ответом на просьбу прокомментировать мнение экспертов, считающих приостановку участия Турции в ДОВСЕ тревожным сигналом.

«Ситуация меняется, она вызвана деградацией системы безопасности в Европе и это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратегической стабильности. Сейчас этот диалог отсутствует не по вине РФ», — подчеркнул Песков.

8 апреля Турция приостановила реализацию обязательств по ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году, оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено РФ еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 7 ноября 2023 года была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из ДОВСЕ.

После этого участие в ДОВСЕ приостановили США и Польша. Планирует такую же меру и Белоруссия.

Ранее в Великобритании заявили о возможном перевооружении РФ после выхода из ДОВСЕ.