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Британский эксперт жестко высказался о западных силах на Украине

Эксперт Меркурис: иностранные силы на Украине будут сразу уничтожены Россией

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в случае появления вооруженных сил какой-либо иностранной державы на территории Украины российская сторона «в первый же день» нанесет по ним удар. Своим мнением он поделился в беседе с YouTube-каналом The Duran.

«Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести войска… Они (силы РФ. – прим. ред.) нанесут удар по этим войскам (иностранных государств. – прим. ред.) в первый же день», – подчеркнул он.

Меркурис обратил внимание слушателей на то, что у французских или британских вооруженных сил на Украине в случае их появления в этой стране не будет возможности «спокойно передвигаться».

Кроме того, эксперт также усомнился в компетентности президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, если они действительно полагают, что ВС РФ ничего не смогут противопоставить появлению сил иностранных держав на Украине.

До этого руководитель второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что Москва рассчитывает на то, что у НАТО сработает инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск на Украину.

По словам дипломата, в случае появления войск НАТО на Украине многократно возрастает риск прямого вооруженного противостояния между Североатлантическим альянсом и Россией. Полищук подчеркнул, что Москва не желает такого развития событий. Россия надеется, что на Западе в итоге возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения.

Ранее экс-разведчик заявил, что США не поддержат ввод войск на Украину.

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