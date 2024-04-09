Кэмерон приехал к Трампу отчитаться за расходы на оборону

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в США встретился с кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом и обсудил события на Украине и НАТО. Об этом пишет The Telegraph.

Глава МИД Британии встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, говорится в тексте. Они обсудили конфликт на Украине, войну Израиля и ХАМАС, а также будущее НАТО, отмечается в материале.

По данным источника The Telegraph, Кэмерон хотел, чтобы Трамп «услышал, сколько Лондон вкладывает в расходы на оборону».

Бывший президент США Дональд Трамп ранее требовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2% ВВП, чтобы Соединенные Штаты продолжали их защищать.

11 февраля Дональд Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обсечению обороны.

Ранее глава МИД Британии высказался об отправке войск НАТО на Украину.