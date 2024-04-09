Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кэмерон приехал к Трампу отчитаться за расходы на оборону

Глава МИД Британии Кэмерон обсудил с Трампом конфликт на Украине и НАТО

close
100%
Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в США встретился с кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом и обсудил события на Украине и НАТО. Об этом пишет The Telegraph.

Глава МИД Британии встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, говорится в тексте. Они обсудили конфликт на Украине, войну Израиля и ХАМАС, а также будущее НАТО, отмечается в материале.

По данным источника The Telegraph, Кэмерон хотел, чтобы Трамп «услышал, сколько Лондон вкладывает в расходы на оборону».

Бывший президент США Дональд Трамп ранее требовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2% ВВП, чтобы Соединенные Штаты продолжали их защищать.

11 февраля Дональд Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обсечению обороны.

Ранее глава МИД Британии высказался об отправке войск НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами