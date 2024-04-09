Эксперт оценил вероятность большой войны на БВ после удара по консульству Ирана

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv оценил вероятность масштабного конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по консульству Ирана в Сирии.

«Как минимум запахло региональной ядерной войной. Но предположить, что война останется региональной, став ядерной, было бы очень сложно. На протяжении всей истории человечества нападения на посольства и послов считались чем-то за гранью», — сказал Прела.

Он напомнил, что нападений на дипмиссии не осуществлял даже Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено. Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

8 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранском консульству в Сирии.

Ранее «Хезболла» атаковала израильские позиции у Голанских высот.