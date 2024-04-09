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Председатель КНР передал приветствие Путину

Си Цзиньпин через Лаврова передал приветствие Путину

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Shen Hong/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече в Пекине с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым попросил передать президенту РФ Владимиру Путину искренние слова приветствия. Об этом сообщает ТАСС.

«Сначала прошу передать искренние слова приветствия президенту РФ Владимиру Путину», — сказал китайский лидер, открывая встречу с российским дипломатом.

Также и Лавров передал Си Цзиньпину приветствие Путина и отметил, что российский президент очень оценил поздравительное послание по итогам выборов в марте этого года.

Российский министр прибыл 8 апреля в Пекин с официальным визитом и пробудет там до 9 апреля. До аудиенции с Си Цзиньпинем он встретился с главой МИД КНР Ван И.

Лавров рассказал, что Ван И во время встречи с ним выдвинул идею о «двойном противодействии» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны коллективного Запада.

В свою очередь глава МИД РФ напомнил, что неоднократно лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркивали решимость обоих государств противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, процессы демократизации и справедливости.

Ранее Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений между Китаем и Россией.

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