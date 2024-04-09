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Лукашенко заявил, что промышленности страны нужно найти свою нишу в Африке и Азии

Лукашенко: промышленности Белоруссии нужно найти ниши в Африке и Азии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что промышленности страны необходимо найти свои ниши в Африке, Латинской Америке и Азии, при этом Африканский континент является наиболее приоритетным с точки зрения экономических связей. Слова белорусского президента передает агентство БелТА.

«В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщает агентство, экспорт Белоруссии переориентирован на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок России и других государств СНГ.

При этом, по словам Лукашенко, не выполнены планы по экспорту «в дружественные страны дальней дуги». В этой связи, отметил президент, необходимо развивать направления Африки, Азии и Латинской Америки.

До этого глава министерства промышленности республики Александр Рогожник заявлял, что Белоруссия намерена перенаправить четверть всех поставок на рынки Азии, Африки, а также Южной и Центральной Америки.

Ранее Российский зерновой союз назвал последствия новых пошлин ЕС на зерно из РФ.

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