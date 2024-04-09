Си Цзиньпин начал встречу с Лавровым

В Пекине началась встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит в Доме народных собраний — здании китайского «парламента» на площади Тяньаньмэнь в Пекине, считающимся крупнейшим в мире домом для заседаний.

Российский министр прибыл 8 апреля в Пекин с официальным визитом и пробудет там до 9 апреля. До аудиенции с Си Цзиньпинем он встретился с главой МИД КНР Ван И.

Лавров рассказал, что Ван И во время встречи с ним выдвинул идею о «двойном противодействии» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны коллективного Запада.

В свою очередь глава МИД РФ напомнил, что неоднократно лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркивали решимость обоих государств противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, процессы демократизации и справедливости.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.