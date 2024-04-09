Стало известно о новом визите главы Гагаузии в Москву

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гуцул находится с рабочим визитом в Москве», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на собственного корреспондента.

При этом пока не уточняется о ее возможных политических встречах в Москве.

7 марта Гуцул находилась с рабочим визитом в России. Как сообщал молдавский оппозиционер Илан Шор, власти Молдавии готовили арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту.

Позднее Гуцул в своем Telegram-канале поздравила президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах. Гуцул поблагодарила лидера страны за внимание к Гагаузии и выразила уверенность в том, что автономия и Россия будут и дальше расширять дружественные отношения и плодотворное сотрудничество на благо двух «братских народов».

При этом она не исключала провокаций в отношении нее из-за визита в Россию со стороны властей Молдавии.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.