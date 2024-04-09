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Россия усомнилась, что Украина продолжает охранять дипсобственность РФ

МИД: РФ не уверена в соблюдении Украиной Венской конвенции в отношении имущества

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РИА Новости

Россия сомневается, что Украина продолжает соблюдать положения Венской конвенции, которые предполагают сохранение имущества дипломатических представительств государства-противника в случае разрыва дипотношений. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве иностранных дел РФ.

Ведомство напомнило, что 45-я статья Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предполагает, что даже в случае вооруженного конфликта государство должно «уважать и охранять помещения представительства», в которых содержится имущество страны-противника.

«К сожалению, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что Киев будет неукоснительно придерживаться этого принципа», — считает МИД, уточнив, что на это можно только надеяться.

До этого в министерстве рассказали, что оставят неприкосновенным здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Он был расторгнут мэрией российской столицы в феврале 2024 года в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета в апреле 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, когда можно будет говорить о формате возможных переговоров по Украине.

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