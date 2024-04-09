Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений между Китаем и Россией

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики благодаря их главам вышли на беспрецедентный уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И в Пекине, передает РИА Новости.

Министр добавил, что с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на всестороннее укрепление отношений двух государств получила дополнительные гарантии.

По словам Лаврова, близость или совпадение подходов РФ и КНР к решению проблем современности создают фундамент для укрепления стратегической координации в мире.

Глава МИД РФ подчеркнул, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина формируется на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, касающимся коренных интересов стран.

Российско-китайское сотрудничество превосходит военно-политические союзы времен Холодной войны, но при этом не направлено против какой-либо третьей стороны, добавил Лавров.

Российский министр прибыл 8 апреля в Пекин с официальным визитом и пробудет там до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом.