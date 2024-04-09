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Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом

Лавров: РФ продолжит сотрудничать с КНР по антитеррору после теракта в «Крокусе»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай после теракта в «Крокус Сити Холле» будут продолжать сотрудничество по антитеррору. Его слова на переговорах с главой МИД КНР Ван И передает ТАСС.

Российский дипломат поблагодарил китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом и за поддержку борьбы РФ с терроризмом. Лавров подчеркнул, что все причастные к произошедшему в «Крокусе» понесут наказание.

«А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться, в том числе и в рамках многосторонних институтов», — сказал глава МИД РФ.

В конце марта в МИД КНР заявляли, что Китай не приемлет любые формы терроризма и поддерживает Россию в ее стремлении защищать свою стабильность и безопасность.

Эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань также выражал сомнение в причастности ИГИЛ (организация запрещена в России) к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

29 марта Лавров заявлял, что Россия разделяет взгляд Китая на украинский конфликт.

Ранее Лавров анонсировал изменения в мировой политике.

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