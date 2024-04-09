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В МИД заявили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности

Дипломат Полищук: украинские теракты в России не будут иметь срока давности

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Начальник второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что совершенные на территории России украинскими властями террористические акты не будут иметь сроков давности. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что 27 марта Украине была передана нота с требованиями о выполнении обязательств по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Полищук пояснил, что Москва требует немедленного ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России с 2022 года, в том числе и к нападению на «Крокус Сити Холл».

Дипломат отметил, что эти преступления не имеют срока давности, и Россия в рамках международно-правовых механизмов будет добиваться привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков каждого террористического акта.

По словам Полищука, украинской стороне передан перечень лиц, подозреваемых в причастности к терактам, среди них и руководитель СБУ Василий Малюк.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России нашел данные о связи террористов в «Крокусе» с Украиной.

Ранее Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе».

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