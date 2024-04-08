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Сунак и Макрон обсудили наращивание поставок боеприпасов Киеву

Сунак и Макрон обсудили наращивание поставок боеприпасов, БПЛА и ПВО Украине

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Kin Cheung/Pool/AP

Премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны Украине. Об этом заявили в канцелярии Сунака, передает ТАСС.

Отмечается, что лидеры государств согласились с возможностью активизации усилий, направленных на то, чтобы не дать Москве одержать победу в украинском конфликте.

8 апреля командующий взводом Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Киев проиграет в конфликте в течение года, если западные страны уменьшат объемы военной поддержки.

В этот же день постпред США при НАТО Джулианна Смит сказала, что Вашингтон будет давить на каждого члена альянса для повышения расходов на оборону до уровня в 2% от национального ВВП.

До этого газета Bild писала, что правительство Германии приукрашивает данные по оказанной военной помощи Украине.

Ранее кандидат в депутаты Европарламента раскритиковала военную помощь Киеву.

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