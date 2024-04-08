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В США признали, что Китай не поставляет России оружие

Постпред США при НАТО Смит признала, что КНР не поставляет России вооружения

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Global Look Press

Китай не поставляет России вооружения для использования на Украине. Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, КНР оказывает России военную помощь через поставки товаров двойного назначения.

«Мы можем говорит о КНР, но не о прямой летальной поддержке с ее стороны, однако существуют признаки того, что они оказывают некую материальную помощь через компоненты двойного назначения», — заявила она.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предупредили союзников, что Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине, в том числе при помощи предоставления спутниковой разведки с данными военных целей. Кроме этого, Китай поставляет России микроэлектронику, станки для производства танков, оптику и ракетное топливо. Страны также усилили космическое сотрудничество.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что для избежания новой мировой войны Соединенным Штатам достаточно прекратить поддерживать Украину и Тайвань.

Ранее в КНР ответили США по поводу «серьезных последствий» из-за помощи России.

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