РФ выразила эквадорскому послу обеспокоенность из-за штурма посольства Мексики

Россия выразила послу Эквадора в Москве Хуану Фернандо Ольгину Флоресу крайнюю обеспокоенность из-за штурма эквадорскими властями дипломатического представительства Мексики в Кито. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Российское внешнедипломатическое ведомство отметило, что эквадорский дипломат изложил позицию руководства страны в отношении событий 5 апреля вокруг посольства Мексики в Кито.

«Со своей стороны высказали крайнюю обеспокоенность вооруженным проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство», — отметили в МИД РФ.

Там также добавили, что считают «опасной произвольную трактовку основополагающих норм международного права».

До этого стало известно, что власти Мексики намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования.

Ранее Эквадор выслал мексиканского посла.