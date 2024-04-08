В Госдуме заявили о готовности поправок, ужесточающих законодательство о вейпах

Законопроект об ужесточении ответственности за продажу вейпов, уже готов и в скором времени будет внесен в Государственную думу. Об этом в интервью «Дума ТВ» сообщил глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев.

«Предложения, которые у нас подготовлены, они касаются, во-первых, кратного повышения штрафов — до 600 тысяч рублей для должностных лиц, в том числе и возможность приостановления деятельности торговой точки. Второе — запрет на продажу вейпов в павильонах. Только в магазинах оставить их», — сказал Метелев

Еще одна инициатива касается запрета на продажу вейпов через интернет. Также, по словам парламентария, правительство должно принять постановление о перечне запрещенных веществ, которые могут содержатся в курительных смесях.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за продажу вейпов несовершеннолетним магазины следует наказывать более высокими штрафами и приостановкой работы.

Он напомнил, что закон о запрете продажи вейпов детям и подросткам Дума приняла год назад, однако далеко не все коммерсанты соблюдают установленные нормы, поскольку потенциальная прибыль перевешивает сумму возможного штрафа.

Спикер подчеркнул, что вейпы наносят огромный вред здоровью несовершеннолетних, поэтому соблюдение запрета со стороны продавцов — важный вопрос.

Ранее врач рассказал, чем опасно курение вейпов.