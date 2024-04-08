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В МИДе заявили, что глава МАГАТЭ знает об источнике угрозы для Запорожской АЭС

Ульянов: глава МАГАТЭ все понимает, но не решится осудить Киев за атаку на ЗАЭС

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси понимает, откуда исходит угроза безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).

По словам Ульянова, он общался с Гросси накануне вечером.

«Он все понимает, он очень встревожен», — отметил российский дипломат.

При этом Ульянов обратил внимание, что МАГАТЭ не решилось прямо назвать виновную сторону.

«Прямо сказать, что атаки осуществлялись ВСУ», — добавил он.

До этого Рафаэль Гросси заявил о прямых попаданиях по конструкции защитной оболочки реактора Запорожской АЭС. По словам Гросси, впервые с ноября 2022 года инспекторами МАГАТЭ, находящимися на АЭС, подтверждено как минимум три прямых попадания по конструкции защитной оболочки главного реактора. При этом в МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС.

Ранее Песков назвал обстрел Запорожской АЭС «очень опасной провокацией».

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