Шольц завел аккаунт в TikTok и пообещал не танцевать

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в социальной сети TikTok, несмотря на то, что ранее его правительство выражало обеспокоенность по поводу безопасности китайского приложения и призывало госслужащих не использовать его. Об этом пишет Politico.

«Я не танцую. Обещаю», — написал канцлер в соцсети X (ранее Twitter) в связи с появлением аккаунта.

Как следует из текста, подобный шаг связан с политической кампанией в преддверии предстоящих выборов в Европарламент и региональных выборов в восточных немецких землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония.

Аккаунт Шольца будет вести пресс-служба правительства, которая в релизе заявила, что «расширяет спектр информации для граждан, которые все чаще используют TikTok, чтобы узнавать о политике и обсуждать ее».

Как отмечает Politico, крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) уже очень активна в TikTok , где успешно привлекает молодых избирателей.

До этого депутаты Верховной рады поскандалили из-за TikTok и OnlyFans.

Ранее Трамп назвал TikTok угрозой нацбезопасности США.