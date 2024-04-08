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Посол заявил, что Иран не хочет войны, но оставляет право ответить на удар Израиля

Посол Джалали заявил, что Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля

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Shutterstock

Иран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранском консульству в Сирии. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы оставляем за собой право ответить, но, как отметил иранский лидер, пощечина вовремя будет нанесена. Как точно председатель генерального штаба вооруженных сил сказал, инициатива будет в руках иранских вооруженных сил», — сказал Джалали.

По его словам, Тегеран обозначит время, дату и каким образом будет произведет ответ.

Иранский посол также заявил, что Иран до сих пор доказал, что не хочет расширять «зону конфликта и войны».

До этого сообщалось, что беспилотник ливанской шиитской группировки «Хезболла», которую поддерживает Иран, атаковал позиции израильских войск в районе Кфар-Шуба у подножия контролируемых Израилем Голанских высот.

4 апреля сообщалось, что Израиль усилит свою противовоздушную оборону из-за угроз Ирана.

Ранее в Иране опубликовали список ракет, способных долететь до Израиля.

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