Посол заявил, что Иран не хочет войны, но оставляет право ответить на удар Израиля

Иран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранском консульству в Сирии. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы оставляем за собой право ответить, но, как отметил иранский лидер, пощечина вовремя будет нанесена. Как точно председатель генерального штаба вооруженных сил сказал, инициатива будет в руках иранских вооруженных сил», — сказал Джалали.

По его словам, Тегеран обозначит время, дату и каким образом будет произведет ответ.

Иранский посол также заявил, что Иран до сих пор доказал, что не хочет расширять «зону конфликта и войны».

До этого сообщалось, что беспилотник ливанской шиитской группировки «Хезболла», которую поддерживает Иран, атаковал позиции израильских войск в районе Кфар-Шуба у подножия контролируемых Израилем Голанских высот.

4 апреля сообщалось, что Израиль усилит свою противовоздушную оборону из-за угроз Ирана.

Ранее в Иране опубликовали список ракет, способных долететь до Израиля.