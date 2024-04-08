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Бывших украинских чиновников заподозрили в связях с РФ

СБУ заподозрила экс-сотрудников проектных институтов в сотрудничестве с Россией

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила бывших сотрудников украинских проектных институтов в связях с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В СБУ полагают, что задержанные экс-сотрудники институтов по заказу Москвы разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.

«СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков <...> Задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской атомных станциях. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого сотрудники УФСБ России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали мужчину, который несколько лет помогал Службе безопасности Украины устанавливать личности российских пограничников. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

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