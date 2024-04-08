Начались слушания по делу Никарагуа — ФРГ

Верховный суд ООН начал слушания по делу Никарагуа против ФРГ. Об этом пишет Associated Press.

Никарагуа обвиняет Германию в причастности к геноциду палестинцев в секторе Газа из-за поставок вооружений Израилю после начала его войны с ХАМАС.

«Германия не выполняет свои собственные обязательства по предотвращению геноцида или обеспечению соблюдения международного гуманитарного права», — подчеркнул представитель латиноамериканской страны в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэльо Гомес.

До этого спецдокладчик ООН допустила, что Израиль совершает преступление геноцида в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.