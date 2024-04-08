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Разочарованные Трампом республиканцы создадут свою партию

NYT: бывшие сторонники разочаровались в Трампе и решили создать свою партию

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Jay Paul/Reuters

Бывшие сторонники и сотрудники офиса кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа решили создать собственную партию. Об этом пишет The New York Times.

«Никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп», — приводит газета слова бывшего вице-президента США Дика Чейни.

Как следует из текста, ряд бывших сторонников Трампа отказались поддерживать движение MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой». — «Газета.Ru»), и вынуждены организовать «Республиканскую партию в изгнании».

До этого газета The New York Times писала, что выдвижение бывшего американского президента Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии — это трагедия для США.

Авторы статьи не сомневаются, что Трамп в третий раз будет представлять Республиканскую партию на выборах президента. При этом выражают уверенность, что партия выступает для него лишь как орудие для реализации амбиций.

Ранее Клинтон в грубой форме прокомментировала кандидата в президенты США на предстоящих выборах.

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