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Президент Аргентины собрался посетить Украину

Президент Аргентины Милей заявил о планах встретиться с Зеленским в Киеве в июне

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что может посетить Украину в июне текущего года в рамках своего европейского турне. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN en Español.

«Мы разрабатываем план поездки, есть идея также посетить Украину», — сказал Милей.

Он коротко озвучил этот план: посещение саммита Группы семи в Италии, получение премии имени Хуана де Мариана в Испании, получение медали имени фон Хайека в Германии и встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а так визит в Париж и Киев для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Милея, минобороны Аргентины «поможет Украине, чем может». Также он добавил, что по просьбе Зеленского примет участие в Латиноамериканском форуме в поддержку Украины.

В марте Милей разместил статью издания Infobae о намечаемом визите в Киев на своей странице в социальной сети X.

До этого глава аргентинского МИД Диана Мондино заявила, что вооруженный конфликт России и Украины не должен повлиять на торговлю Аргентины с РФ.

Ранее Милей официально отказался от вступления страны в БРИКС.

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